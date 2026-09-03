ЛДПР предложила отменить лимиты на оплату больничного по уходу за ребенком для одиноких матерей

Инициатива направлена на усиление социальной защиты одиноких родителей, которые воспитывают детей без отца.

ЛДПР предлагает отменить ограничения по срокам оплаты больничного для одиноких матерей, которые ухаживают за больным ребенком, и выплачивать пособие за весь период его лечения. Соответствующее обращение направили вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Сейчас при уходе за ребенком до семи лет оплачивается не более 60 дней в году, а при заболеваниях из специального перечня — 90 дней. Для детей от семи до 15 лет лимит составляет 15 дней на каждый случай заболевания и 45 дней в году.

Руководитель депутатского объединения ЛДПР в Московской городской думе Мария Воропаева пояснила, что после исчерпания лимита одинокие матери вынуждены либо ухаживать за ребенком без сохранения заработка, либо оставлять его без присмотра.

«Это не частный случай, а системный провал: семья, где единственный кормилец лишается заработка на недели, а ребенок — должного ухода», — сказала она.

Поэтому депутаты настаивают на отмене формальных лимитов и оплате больничного за весь период лечения ребенка.