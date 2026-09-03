Дальний Восток и Арктика получат общий режим поддержки бизнеса с 2027 года

Новый преференциальный режим для бизнеса начнет действовать на Дальнем Востоке и в Арктике с 2027 года. Власти переходят к десятилетней стратегии развития региона.

С 1 января 2027 года на всем Дальнем Востоке и в Арктике заработает единый преференциальный режим для бизнеса, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

«Мы переходим к следующему этапу — к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа (ДФО), рассчитанной на предстоящие 10 лет — до 2036 года», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что в регионе существенно выросли ресурсные, промышленные и логистические возможности, что создает «прочный фундамент для опережающего роста». Новый этап предполагает масштабное развитие Дальневосточного федерального округа и расширение мер поддержки бизнеса.

Зампред правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что в округе реализуются почти 3 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом вложений 15,9 трлн рублей. Запустили более 1,1 тыс. предприятий, создали 190,8 тыс. рабочих мест. Минвостокразвития также предложило сформировать 10 бизнес‑команд для привлечения капитала в регион.