Путин потребовал синхронизировать льготы для бизнеса на Дальнем Востоке, чтобы не было двойного налогообложения

Президент призвал создать понятную систему льгот без риска двойного налогообложения, отметив, что инвесторам нужны предсказуемые правила и согласованные меры поддержки.

Владимир Путин призвал исключить риск двойного налогообложения для компаний, работающих на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что действующие и новые федеральные, региональные и отраслевые преференции должны дополнять друг друга, а не вступать в противоречие.

«Чтобы бизнес, который обращается за льготами, не сталкивался с рисками двойного налогообложения или разных доначислений. Прошу соответствующим образом отладить правовую базу», — сказал Владимир Путин.

Бизнес, который обращается за льготами, не должен сталкиваться с разными доначислениями или конфликтами норм. Путин поручил правительству отладить правовую базу, чтобы обеспечить предсказуемые и удобные условия для инвесторов, опираясь на запросы предпринимателей и потребности регионов.