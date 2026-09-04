Росстат: реальные зарплаты в России выросли на 3,4% в июне 2026

Рост реальных зарплат замедлился по сравнению с маем.

В июне 2026 года темпы роста реальных заработных плат снизились по сравнению с майскими показателями, которые составляли 4,5%.

По итогам первого полугодия 2026 года показатель увеличился на 6,5%, следует из данных Росстата.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне достигла 114,7 тысячи рублей. Этот показатель на 9,6% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Во втором квартале 2026 года реальные зарплаты в годовом выражении выросли на 4,4%. Статистика учитывает среднюю начисленную заработную плату, скорректированную на уровень инфляции.