Росстат: реальные зарплаты в России выросли на 3,4% в июне 2026
Рост реальных зарплат замедлился по сравнению с маем.
В июне 2026 года темпы роста реальных заработных плат снизились по сравнению с майскими показателями, которые составляли 4,5%.
По итогам первого полугодия 2026 года показатель увеличился на 6,5%, следует из данных Росстата.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в июне достигла 114,7 тысячи рублей. Этот показатель на 9,6% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Во втором квартале 2026 года реальные зарплаты в годовом выражении выросли на 4,4%. Статистика учитывает среднюю начисленную заработную плату, скорректированную на уровень инфляции.
Комментарии3
Ну что за ерунда творится? Зарплаты растут и растут, причем ежемесячно. А мы об этом и не знаем. А может всё дело в этом:
????
росстат не даст соврать
меня уже подбешивает эта постоянная тема роста реальных зарплат