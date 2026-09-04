Миронов предложил увеличить размер пособий для одиноких родителей в два раза

Партия «Справедливая Россия» разрабатывает законопроект, который изменит порядок начисления выплат на детей. Инициатива предполагает отказ от привязки размера пособия к уровню дохода семьи.

3 сентября 2026 года председатель партии Сергей Миронов сообщил, что документ планируют внести в Госдуму в текущую осеннюю сессию. По мнению автора инициативы, базовую выплату следует установить на уровне одного прожиточного минимума, а для одиноких родителей — в размере двух ПМ.

«Мы предлагаем не высчитывать пособие по доходу — 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. А установить базовую выплату в один прожиточный минимум, для одиноких родителей — в два прожиточных минимума», — пояснил парламентарий.

Также он предложил применять «принцип удвоения» к единовременным выплатам при рождении ребенка и минимальному пособию по уходу за детьми. Кроме того, инициатива предусматривает снижение вдвое первичного взноса по семейной ипотеке для одиноких родителей, так как текущие банковские требования в 30% и более являются для них непосильными.