Россияне ответили, сколько готовы тратить на обучение новым навыкам

На дополнительное обучение люди могут потратить в среднем 22 тыс. рублей.

Около половины работающих россиян (51%) за последние два года проходили дополнительное обучение.

Такие данные приводят «Авито Реклама» и «Авито Работа» по итогам опроса 10 тыс. респондентов, проведенного в августе 2026 года.

Согласно результатам исследования, 30% опрошенных готовы инвестировать в свое образование до 10 тыс. рублей. Еще 15% респондентов планируют бюджет на обучение в диапазоне от 10 001 до 25 000 рублей, а 11% — от 25 001 до 50 000 рублей.

«Около половины работающих россиян (51%) проходили обучение для получения новых навыков за последние два года, а в среднем готовы потратить на обучение 22 199 рублей», — уточнили исследователи.

Еще 8% опрошенных заявили о готовности вложить в развитие профессиональных компетенций более 50 тыс. рублей.