Исследование: 40% россиян готовы взять ипотеку в 2026 году и рефинансировать позже

Каждый третий россиянин планирует оформить ипотеку в ближайший год, и многие готовы фиксировать текущие ставки с прицелом на рефинансирование.

Почти 40% россиян готовы оформить рыночную ипотеку по текущей ставке, рассчитывая на последующее рефинансирование при снижении процентных ставок.

31% планируют оформить ипотеку в ближайший год, и примерно каждый пятый из них рассматривает именно рыночные программы. При этом 36% уверены, что ставки по кредитам снизятся в обозримой перспективе, сказано в исследовании ВТБ.

Большинство потенциальных заемщиков (54%) готовы рефинансировать ипотеку при снижении ставки на 2-3 п.п.. Еще 20% считают достаточным уменьшение на 1-1,5 п.п., а столько же ждут более существенного падения — минимум на 4 п.п.

«Ипотечный рынок адаптируется к текущей процентной среде: доля рыночных программ в структуре выдач устойчиво растет. Заемщики, в свою очередь, переходят от модели ожидания к модели действия — они готовы фиксировать текущие ставки с последующим рефинансированием при снижении ключевой», — сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Также он добавил, что это рациональная стратегия, которая позволяет решать жилищный вопрос без потери времени.