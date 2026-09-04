Письмо ФНС: как платить взносы за директора на больничном, если его зарплата больше МРОТ по итогам квартала

Нет исключений для случаев, когда по итогам квартала выплаты превышают МРОТ, но в конкретном месяце директор не получал зарплату.

ФНС разъяснила порядок уплаты страховых взносов за директора в неоплачиваемом отпуске при превышении среднего заработка над МРОТ.



Работодатели обязаны начислять страховые взносы на выплаты руководителю, даже если в отдельные месяцы он не получал зарплату. Правило действует, если сумма вознаграждения за месяц оказывается ниже установленного законом минимума.

В письме от 25.08.2026 №БС-29-11/2356 ведомство напомнило, что с 1 января 2026 года при начислении выплат ниже МРОТ взносы рассчитывают из МРОТ. Это требование закреплено в абз. 2 п. 1 ст. 421 НК.

Не предусмотрено исключений для ситуаций, когда средний доход директора за квартал превышает МРОТ, но в конкретном месяце начислений не было: например, из-за неоплачиваемого отпуска или болезни.

Страховые взносы за этот период все равно нужно рассчитать с суммы МРОТ, подчеркнули налоговики.

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