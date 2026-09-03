Путин: компании добровольно перечислили в бюджет сотни миллиардов рублей

Президент заявил, что бизнес активно участвует в поддержке бюджета. Объем добровольных перечислений в 2026 году уже почти в 2,5 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.

На пленарной сессии ВЭФ‑2026 Владимир Путин сообщил, что российские компании добровольно направили в бюджет страны сотни миллиардов рублей.

«Наш министр финансов… вам назовет точные цифры, если захочет, не знаю, я его заставлять не буду, но речь идет о сотнях миллиардов рублей», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что стало одним из заметных результатов взаимодействия государства и предпринимательского сообщества. Средства поступили без обязательных требований и отражают готовность бизнеса участвовать в поддержке финансовой системы страны.

Недавно мы писали, что добровольные перечисления предпринимателей в 2026 году превысили сборы от сверхприбыли. Взносы за семь с половиной месяцев превысили 318,8 млрд рублей, что почти в 2,5 раза выше результатов аналогичного периода 2025 года, когда сумма составляла 173,4 млрд рублей.