Путин: компании добровольно перечислили в бюджет сотни миллиардов рублей
Президент заявил, что бизнес активно участвует в поддержке бюджета. Объем добровольных перечислений в 2026 году уже почти в 2,5 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.
На пленарной сессии ВЭФ‑2026 Владимир Путин сообщил, что российские компании добровольно направили в бюджет страны сотни миллиардов рублей.
«Наш министр финансов… вам назовет точные цифры, если захочет, не знаю, я его заставлять не буду, но речь идет о сотнях миллиардов рублей», — сказал Владимир Путин.
Он добавил, что стало одним из заметных результатов взаимодействия государства и предпринимательского сообщества. Средства поступили без обязательных требований и отражают готовность бизнеса участвовать в поддержке финансовой системы страны.
Недавно мы писали, что добровольные перечисления предпринимателей в 2026 году превысили сборы от сверхприбыли. Взносы за семь с половиной месяцев превысили 318,8 млрд рублей, что почти в 2,5 раза выше результатов аналогичного периода 2025 года, когда сумма составляла 173,4 млрд рублей.
Комментарии4
у меня большие сомнения в добровольности
Девочка, что ты хочешь, что б тебе оторвали голову, или ехать на дачу? (с)
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