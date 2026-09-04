Для получения налоговых уведомлений через Госуслуги не нужен доступ к ЛК налогоплательщика

Теперь для получения уведомлений в электронной форме не требуется подавать предварительное согласие – документы направляются автоматически всем пользователям, зарегистрированным в ЕСИА.

Исключение составляют только те налогоплательщики, которые ранее направили уведомление об отказе от получения документов через ЕПГУ и не отозвали его. Им документы будут присылать заказным письмом по почте либо через ЛК физлица (при наличии доступа).

«Доступ к налоговым уведомлениям в личном кабинете ЕПГУ предоставляется независимо от того, есть ли у гражданина доступ к личному кабинету налогоплательщика для физлиц. Помимо самих уведомлений, в личном кабинете на ЕПГУ размещаются требования об уплате задолженности и решения о взыскании», — подчеркнули налоговики.

Получить налоговое уведомление на бумажном носителе тоже можно, даже если оно уже направлено в электронной форме. Для этого достаточно обратиться в любую налоговую или МФЦ. Документ выдадут под расписку в пятидневный срок.

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