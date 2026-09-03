⚡️ Итоги дня: игристое выросло на 45%, цены на Ozon упали, офлайн‑развлечения рванули вверх, РПЦ предложила «брачный капитал», мошенники просят обновлять приложения

Продажи игристых вин в июне-августе 2026 года в сети «Винлаб» увеличились на 45% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В пресс-службе Ozon рассказали, что атаки на склады компании не привели к росту цен. За период с 20 августа по 1 сентября 2026 года стоимость товаров для покупателей на маркетплейсе снизилась на 3,5%.

Объем российского рынка офлайн-развлечений в январе-июне 2026 года вырос на 19% в денежном выражении и достиг 165 млрд рублей. Число проданных билетов увеличилось на 6%, до 239 млн.

В России начнут производить детское питание из минтая.

Россияне готовы потратить на обучение, чтобы приобрести новые навыки, в среднем 22 тыс. рублей, при этом 8% готовы вложить более 50 тыс. рублей.

Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ онлайн проект «Кто есть кто» для помощи школьникам в выборе будущей профессии.

Hh.ru запустил на своей платформе единый сервис для поиска подработки.

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют по итогам текущего года выйти на рекордный показатель по перевозкам контейнеров.

После наступления осени 57% опрошенных россиян не хотят резко отказываться от летнего образа жизни. На продолжение летнего отдыха 36% опрошенных рассчитывают потратить сумму до 15 тыс. рублей, 39% - от 15 до 30 тыс. рублей, а 25% закладывают на такие расходы более 30 тыс. рублей.

Средние цены на аренду жилья для туристов на территории России в бархатный сезон упали на 15%, до 4,4 тыс. рублей в сутки.

По итогам первого полугодия 2026-го загрузка гостиниц на побережье Сочи снизилась год к году на 19,4%.

Доля просемейного контента в рекламе за последние два года выросла с 9% до 20%.

Практически половина (46%) опрошенных жительниц России не стали бы строить отношения с мужчиной, у которого есть близкая подруга.

Русская православная церковь предложила внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом.

Разовую выплату в размере 100 тыс. рублей за рождение ребенка в Хабаровском крае получили 178 студенток.

Мошенники похищают накопления у вдов участников специальной военной операции, представляясь сотрудниками Минобороны и обещая выплаты на оздоровление детей.

Мошенники распространяют в интернете ложную информацию о необходимости удалить приложения маркетплейсов Wildberries и Ozon, после чего установить их заново.

«Яндекс» представил сервис «Яндекс проблогер», который позволяет авторам контента управлять монетизацией на разных площадках из единого интерфейса.

«Яндекс» запустил виртуального оператора со встроенной защитой от телефонных мошенников.

Одноклассники запустили встроенный ИИ‑сервис для работы с фотографиями и создания виртуальных подарков в соцсети.

Третьяковской галерее назначили штраф в размере 100 000 рублей за ненадлежащее состояние фасадов исторического здания.

Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае.

Покупатели смогут вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста в случае необходимости.

«Москвич» выпустит первый гибрид в 2027 году — модель создадут на базе кроссовера М70