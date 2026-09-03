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⚡️ Итоги дня: игристое выросло на 45%, цены на Ozon упали, офлайн‑развлечения рванули вверх, РПЦ предложила «брачный капитал», мошенники просят обновлять приложения

Подготовили обзор главных событий дня — 3 сентября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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  • Продажи игристых вин в июне-августе 2026 года в сети «Винлаб» увеличились на 45% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

  • В пресс-службе Ozon рассказали, что атаки на склады компании не привели к росту цен. За период с 20 августа по 1 сентября 2026 года стоимость товаров для покупателей на маркетплейсе снизилась на 3,5%.

  • Объем российского рынка офлайн-развлечений в январе-июне 2026 года вырос на 19% в денежном выражении и достиг 165 млрд рублей. Число проданных билетов увеличилось на 6%, до 239 млн.

  • В России начнут производить детское питание из минтая.

  • Россияне готовы потратить на обучение, чтобы приобрести новые навыки, в среднем 22 тыс. рублей, при этом 8% готовы вложить более 50 тыс. рублей.

  • Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ онлайн проект «Кто есть кто» для помощи школьникам в выборе будущей профессии.

  • Hh.ru запустил на своей платформе единый сервис для поиска подработки.

  • «Российские железные дороги» (РЖД) планируют по итогам текущего года выйти на рекордный показатель по перевозкам контейнеров.

  • После наступления осени 57% опрошенных россиян не хотят резко отказываться от летнего образа жизни. На продолжение летнего отдыха 36% опрошенных рассчитывают потратить сумму до 15 тыс. рублей, 39% - от 15 до 30 тыс. рублей, а 25% закладывают на такие расходы более 30 тыс. рублей.

  • Средние цены на аренду жилья для туристов на территории России в бархатный сезон упали на 15%, до 4,4 тыс. рублей в сутки.

  • По итогам первого полугодия 2026-го загрузка гостиниц на побережье Сочи снизилась год к году на 19,4%.

  • Доля просемейного контента в рекламе за последние два года выросла с 9% до 20%.

  • Практически половина (46%) опрошенных жительниц России не стали бы строить отношения с мужчиной, у которого есть близкая подруга.

  • Русская православная церковь предложила внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом.

  • Разовую выплату в размере 100 тыс. рублей за рождение ребенка в Хабаровском крае получили 178 студенток.

  • Мошенники похищают накопления у вдов участников специальной военной операции, представляясь сотрудниками Минобороны и обещая выплаты на оздоровление детей.

  • Мошенники распространяют в интернете ложную информацию о необходимости удалить приложения маркетплейсов Wildberries и Ozon, после чего установить их заново.

  • «Яндекс» представил сервис «Яндекс проблогер», который позволяет авторам контента управлять монетизацией на разных площадках из единого интерфейса.

  • «Яндекс» запустил виртуального оператора со встроенной защитой от телефонных мошенников.

  • Одноклассники запустили встроенный ИИ‑сервис для работы с фотографиями и создания виртуальных подарков в соцсети.

  • Третьяковской галерее назначили штраф в размере 100 000 рублей за ненадлежащее состояние фасадов исторического здания.

  • Жители Москвы совершили более 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае.

  • Покупатели смогут вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста в случае необходимости.

  • «Москвич» выпустит первый гибрид в 2027 году — модель создадут на базе кроссовера М70

  • Porsche представила 100 редких 911 GT3 Bergsport — спорткары будут продавать только в Австрии, Франции, Италии и Швейцарии.

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