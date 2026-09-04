Соцсети сотрудников и риски для бизнеса: как правильно доказать факт разглашения коммерческой тайны

Эксперт объяснила, когда работодатель может наказать сотрудника за публикации в соцсетях.

Если сотрудник в выходной день публикует фото из бара в личном профиле, не упоминая компанию и не демонстрируя рабочие процессы, это остается вопросом частной жизни. Факт публикации вне работы не дает работодателю права на вмешательство, рассказала «Клерку» доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Наталия Козьякова.

Но ситуация меняется, когда пост напрямую бьет по бизнесу. Например, если амбассадор бренда публично критикует продукты компании, коллег или руководство так, что это подрывает доверие клиентов.

Ключевой критерий – наличие причинно-следственной связи между публикацией и негативными последствиями для бизнеса (падение продаж, отток партнеров). Если такой связи нет – увольнение будет незаконным, уточнила эксперт.

При этом в суде скриншот страницы или сторис не будет автоматическим доказательством вины. Работодателю придется подтвердить:

подлинность снимка (что на нем именно тот контент);

принадлежность аккаунта конкретному сотруднику;

связь изображения с нарушением трудовых обязанностей.

Для повышения юридической силы доказательств скриншоты рекомендуется заверять у нотариуса.

Бремя доказывания лежит на работодателе: он должен представить объективные данные (например, результаты лингвистической экспертизы текста, свидетельские показания), а не опираться на слухи или косвенные совпадения, подчеркнула Козьякова.

Если в кадр попала конфиденциальная информация (монитор с CRM-системой, документ с грифом «Коммерческая тайна» или персданные коллег) – это создает риски, но само по себе не является основанием для увольнения.

В этом случае работодатель обязан доказать три факта: