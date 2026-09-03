Новак: траты на защиту НПЗ не скажутся на росте цен на топливо — их удержат на уровне инфляции

По словам Новака, бизнес берет на себя расходы по защите НПЗ, а улучшение ситуации с топливообеспечением связано с дополнительными поставками и постоянным мониторингом в регионах.

Вице‑премьер Александр Новак на полях ВЭФ-2026 рассказал, что расходы нефтяных компаний на защиту нефтеперерабатывающих заводов не отразятся на стоимости топлива. Эти затраты бизнес берет на себя.

«Нет, это не будет отражаться, это компании делают за свой счет. Что касается цен на автозаправочных станциях — для вертикально интегрированных компаний, они выполняют социальную, по сути дела, функцию, и цены растут примерно на уровне инфляции», — сказал Александр Новак.

Недавно Новак докладывал, что ситуация с обеспечением топливом улучшилась благодаря дополнительным поставкам от НПЗ и постоянному мониторингу в регионах. Власти продолжают балансировать рынок за счет производства и импорта.