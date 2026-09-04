РСПП: большинство компаний ждет ухудшения экономики и работает без сверхдоходов

Большинство представителей крупного бизнеса рассказали, что экономическая ситуация в России в ближайшие месяцы скорее ухудшится: так считают 52% респондентов, тогда как на восстановление рассчитывают лишь 19%. Почти треть участников затруднились с оценками.

Только 9% компаний заявили, что располагают ресурсами для участия в новом инвестиционном цикле, еще 31% отметили, что такие возможности есть, но крайне ограниченные. При этом ни один из опрошенных не сообщил о наличии сверхдоходов в своей отрасли: 78% уверены, что их нет, остальные затруднились ответить. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос РСПП.

Контекст макроэкономических данных также остается сдержанным: за семь месяцев экономика выросла на 0,6%, инвестиции в основной капитал в первом полугодии сократились почти на 10%. Министр экономики Максим Решетников ранее отмечал, что восстановление инвестиционной активности возможно лишь к 2028 году, а текущее охлаждение экономики связано с естественным циклом после бурного роста 2023-2024 годов.

Дополнительными вызовами бизнес назвал кадровый дефицит, который ощущают 46% компаний, и неполное компенсирование санкционных потерь за счет дружественных стран. Участники опроса также оценили перспективы цифрового рубля, необходимость регулирования ИИ и потребность в усилении защиты объектов от атак БПЛА.