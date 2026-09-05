Наследники не получают автоматический доступ к аккаунту и переписке умершего

Родство с владельцем аккаунта само по себе не дает права получить его логин, пароль и личные сообщения. При этом отдельные имущественные права, связанные с цифровым сервисом, могут перейти по наследству.

После получения достоверной информации о смерти клиента цифровому сервису необходимо определить, какие права связаны с его учетной записью. Доступ ко всему аккаунту автоматически передавать родственникам или наследникам не следует, рассказала «Клерку» руководитель ООО «ТАЛИОН ЭКСПЕРТ НЕО», юрист Елена Ермохина.

В состав наследства в отдельных случаях могут войти денежные средства, оплаченный цифровой контент, право на возврат денег и другие имущественные права. Однако личную переписку и сведения о частной жизни нельзя рассматривать как обычное имущество.

«Главное — не смешивать понятия "аккаунт", "данные" и "имущество". Сам аккаунт не обязательно наследуется целиком», — объяснила Ермохина.

Сервис может запросить свидетельство о смерти, документы заявителя и подтверждение его статуса наследника. В зависимости от обстоятельств таким подтверждением может выступать свидетельство о праве на наследство или судебный акт. Однако и после их предоставления наследник не обязательно получит доступ ко всей информации в аккаунте.

Эксперт в сфере правового регулирования технологий, телекоммуникаций и медиа Александр Фарафонов также обращает внимание на тайну переписки и неприкосновенность частной жизни, которые защищены ст. 23 Конституции и ст. 150 ГК РФ. Поэтому цифровые сервисы могут не передавать наследникам личные сообщения умершего пользователя.

Отдельно решается вопрос с долгами и подписками. Имущественные обязательства, которые не связаны непосредственно с личностью умершего, могут перейти наследникам. При этом они по общему правилу отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости полученного наследственного имущества.

Условия прекращения подписки, возврата уже внесенной платы и хранения информации после смерти клиента во многом зависят от договора с конкретным сервисом. Поэтому Ермохина рекомендует онлайн-платформам заранее прописывать такой порядок в пользовательском соглашении.