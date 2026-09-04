Депутаты предложили изымать аварийные объекты ЖКХ в госсобственность

Проблемные объекты ЖКХ хотят передавать в госсобственность при критическом износе, некачественных услугах и систематических нарушениях безопасности.

3 сентября 2026 года группа депутатов во главе с Сергеем Мироновым направила в Госдуму законопроект, который предлагает изымать объекты ЖКХ в государственную собственность, если их владельцы в течение двух лет не обеспечивают инвестиции, допускают износ свыше 60% или не готовят инфраструктуру к осенне‑зимнему периоду.

Среди оснований также указаны некачественное оказание коммунальных услуг, подтвержденное решениями суда, и систематические нарушения требований безопасности. Мониторинг состояния объектов возлагается на региональные власти, которые должны направлять в правительство перечни проблемных объектов и документы, подтверждающие необходимость изъятия.

Решение об изъятии предлагается оформлять указом президента, а управление передавать Росимуществу. В пояснительной записке отмечается, что износ коммунальных сетей в ряде регионов достигает 80%, а ежегодное обновление составляет около 2% при необходимых 5%.

Законопроект предусматривает двухлетний переходный период для собственников, чтобы привести объекты в нормативное состояние.