Рубль получил поддержку: доллар откатился от 87 рублей после пересмотра покупок Минфина
Доллар опустился до 86,89 рублей, а евро — до 100,6 после публикации Минфином новых данных о валютных покупках.
Рубль 4 сентября 2026 года начал умеренно укрепляться: доллар опустился ниже вчерашних 87 рублей, евро — ниже 100,6. Поддержку российской валюте дали новые данные Минфина о планируемых объемах покупок валюты по бюджетному правилу: рынок воспринял их как сигнал о снижении давления на рубль.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 сентября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
86,8872 рубля
Евро
100,5980 рубля
Юань
12,9191 рубля
Для сравнения на 3 сентября 2026 года официальный курс доллара был 87 рубля, курс евро — 100,8.
Аналитики «Вектор Капитал» считают, что даже заметное сокращение валютных покупок Минфина не оказывало чрезмерного давления на рынок, и допускают постепенное снижение доллара к 85 рублям без глубокого проседания курса.
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