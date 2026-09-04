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Курсы валют
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Рубль получил поддержку: доллар откатился от 87 рублей после пересмотра покупок Минфина

Доллар опустился до 86,89 рублей, а евро — до 100,6 после публикации Минфином новых данных о валютных покупках.

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Рубль 4 сентября 2026 года начал умеренно укрепляться: доллар опустился ниже вчерашних 87 рублей, евро — ниже 100,6. Поддержку российской валюте дали новые данные Минфина о планируемых объемах покупок валюты по бюджетному правилу: рынок воспринял их как сигнал о снижении давления на рубль.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 сентября 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

86,8872 рубля

Евро

100,5980 рубля

Юань

12,9191 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 4 сентября 2026 года. Источник: ЦБ.
Динамика курса доллара США по данным на 4 сентября 2026 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения на 3 сентября 2026 года официальный курс доллара был 87 рубля, курс евро — 100,8.

Аналитики «Вектор Капитал» считают, что даже заметное сокращение валютных покупок Минфина не оказывало чрезмерного давления на рынок, и допускают постепенное снижение доллара к 85 рублям без глубокого проседания курса.

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Автор

Игорь Морозов
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