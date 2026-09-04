Добросовестным собственникам не стоит опасаться временного управления – Мантуров

Временное управление объектами критической инфраструктуры в России вводится только в крайних случаях, когда владельцы сознательно саботируют требования безопасности или отказываются восстанавливать пострадавшие объекты.

Указ президента № 604 о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры не появился «из вакуума». Документ обобщил опыт работы региональных и отраслевых штабов и предоставил правительству необходимый инструмент для реагирования в ситуациях, когда собственники не уделяют должного внимания защите своих предприятий.

Об этом в интервью ТАСС сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что решение о введении временного управления не станет для бизнеса неожиданностью. В отношении владельцев, которые не выполняют предписания, сначала будут применять предупреждения и попытки выстроить конструктивный диалог. Если же собственник готов взаимодействовать и брать на себя ответственность, применение указа не потребуется.

«Собственникам, которые предпринимают необходимые меры в сфере безопасности и восстановления объектов, нечего опасаться. По большинству ключевых предприятий мы ведем с ними работу», — уточнил вице-премьер.

Решения о включении объектов в перечни принимают отраслевые министерства с учетом значимости предприятий для отраслей. Информация об отнесении к такой категории доводится до собственников и руководства конкретных компаний, добавил он.