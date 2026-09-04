Флоатеры вернули интерес к госдолгу — Минфин привлек 1 трлн рублей

Минфин полностью разместил триллионный выпуск ОФЗ, выбрав флоатеры как инструмент с минимальным процентным риском на фоне неопределенности вокруг ключевой ставки.

Минфин разместил облигации федерального займа на 1 трлн рублей, установив рекордный объем для одного аукциона за последние два года. Ведомство возобновило заимствования после полуторамесячной паузы, предложив инвесторам бумаги с переменным купоном (флоатеры) серии 29031 с погашением в июле 2042 года. Спрос на аукционе превысил 1,4 трлн рублей, что позволило Минфину полностью разместить предложенный объем.

Цена отсечения составила 92,5% от номинала, а средневзвешенная цена — 92,5122%. В бюджет удалось привлечь 938,872 млрд рублей. Ранее Минфин приостанавливал аукционы из-за высокой волатильности на рынке долга, чтобы способствовать его стабилизации. Об этом пишут «Известия».

Аналитики отмечают, что выбор флоатеров стал прагматичным решением в условиях неопределенности вокруг ключевой ставки. Такие бумаги позволяют инвесторам минимизировать процентный риск, так как доходность автоматически подстраивается под стоимость денег в экономике. Основными покупателями выступили крупные российские банки, управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды.

«Покупатель флоатера не берет на себя процентный риск: если ставка останется высокой или вырастет, купон вырастет вместе с ней. При ожиданиях сохранения ключевой ставки на уровне 14% и жесткого сигнала ЦБ накануне заседания 11 сентября это ровно тот инструмент, который готов брать рынок», — сказал заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук.

До конца года Минфину необходимо привлечь еще около 2 трлн рублей для финансирования дефицита бюджета. Эксперты считают план реалистичным, однако подчеркивают, что для долгосрочной устойчивости госдолга необходимо возвращение спроса в облигации с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД), которые сейчас менее популярны из-за ожиданий сохранения жесткой денежно-кредитной политики.