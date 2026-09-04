Налоговая пометит компании родственников в сервисе оценки контрагентов

ФНС может ввести отметку для групп компаний, где владельцы или руководители — близкие родственники, чтобы выявлять схемы искусственного дробления бизнеса ради льгот МСП.

ФНС планирует внедрить специальную отметку для групп компаний, где руководителями или владельцами выступают супруги, родители, дети, братья или сестры. Мера затронет организации, в которых хотя бы одна фирма за последние три года пользовалась льготами для малого и среднего бизнеса, например, пониженными тарифами страховых взносов.

В сентябре 2026 года представители налоговой уточнили, что новая отметка носит справочный характер и не влечет автоматических штрафов или проверок. Информация появится в сервисе оценки бизнеса, который налоговая использует при проведении государственных и корпоративных закупок. По словам замруководителя ФНС Тимура Шиналиева, сервис помогает оценивать состояние контрагентов на основе данных отчетности, зарплат, численности сотрудников и наличия ресурсов. Об этом пишут «Известия».

Новый критерий призван выявлять случаи, когда единый бизнес искусственно разделяют между близкими людьми для получения налоговых преференций. Согласно проекту приказа, изменения могут вступить в силу с октября 2026 года. Эксперты отмечают, что само по себе родство не доказывает нарушение, если компании ведут самостоятельную деятельность, имеют собственные ресурсы, персонал и деловые цели.

Член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий уточнил, что отметка ФНС сама по себе не означает проверку, штраф, отказ в кредите или отстранение от закупок, однако может привлечь внимание налоговой, банка, заказчика или партнера.

Ранее власти запустили налоговую амнистию, которая позволяет бизнесу избежать доначислений, пеней и штрафов за дробление в 2022-2024 годах при условии отказа от подобных схем в 2025-2026 годах.