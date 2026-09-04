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Налоговые проверки
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Налоговая пометит компании родственников в сервисе оценки контрагентов

ФНС может ввести отметку для групп компаний, где владельцы или руководители — близкие родственники, чтобы выявлять схемы искусственного дробления бизнеса ради льгот МСП.

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ФНС планирует внедрить специальную отметку для групп компаний, где руководителями или владельцами выступают супруги, родители, дети, братья или сестры. Мера затронет организации, в которых хотя бы одна фирма за последние три года пользовалась льготами для малого и среднего бизнеса, например, пониженными тарифами страховых взносов.

В сентябре 2026 года представители налоговой уточнили, что новая отметка носит справочный характер и не влечет автоматических штрафов или проверок. Информация появится в сервисе оценки бизнеса, который налоговая использует при проведении государственных и корпоративных закупок. По словам замруководителя ФНС Тимура Шиналиева, сервис помогает оценивать состояние контрагентов на основе данных отчетности, зарплат, численности сотрудников и наличия ресурсов. Об этом пишут «Известия».

Новый критерий призван выявлять случаи, когда единый бизнес искусственно разделяют между близкими людьми для получения налоговых преференций. Согласно проекту приказа, изменения могут вступить в силу с октября 2026 года. Эксперты отмечают, что само по себе родство не доказывает нарушение, если компании ведут самостоятельную деятельность, имеют собственные ресурсы, персонал и деловые цели.

Член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий уточнил, что отметка ФНС сама по себе не означает проверку, штраф, отказ в кредите или отстранение от закупок, однако может привлечь внимание налоговой, банка, заказчика или партнера.

Ранее власти запустили налоговую амнистию, которая позволяет бизнесу избежать доначислений, пеней и штрафов за дробление в 2022-2024 годах при условии отказа от подобных схем в 2025-2026 годах.

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