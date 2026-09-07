ФНС разъяснила, как правильно отозвать ранее направленную машиночитаемую доверенность
Как закрыть доступ уполномоченному представителю: про электронный отзыв доверенностей.
ФНС ответила, как отозвать ранее направленную МЧД.
«Для отзыва нужно подать в налоговый орган, в который ранее была направлена МЧД, заявление в электронной форме, в соответствии с утвержденным ФНС форматом, подписанное КЭП руководителя организации (или ИП)», — пояснили налоговики.
В заявлении пишут, что отзывают доверенность с определенными реквизитами. После этого старая МЧД перестанет действовать.
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