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ФНС разъяснила, как правильно отозвать ранее направленную машиночитаемую доверенность

Как закрыть доступ уполномоченному представителю: про электронный отзыв доверенностей.

ФНС ответила, как отозвать ранее направленную МЧД.

«Для отзыва нужно подать в налоговый орган, в который ранее была направлена МЧД, заявление в электронной форме, в соответствии с утвержденным ФНС форматом, подписанное КЭП руководителя организации (или ИП)», — пояснили налоговики.

В заявлении пишут, что отзывают доверенность с определенными реквизитами. После этого старая МЧД перестанет действовать.

Автор

Игорь Морозов

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