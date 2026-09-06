Назвали профессии, которые не сможет заменить ИИ

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин заявил, что технологии не способны передавать ценности и принимать решения в критических ситуациях. По мнению эксперта, несмотря на развитие цифровых инструментов, ключевые социальные профессии останутся прерогативой людей.

По его словам, учитель передает ученикам убеждения, которые невозможно транслировать через компьютер или нейросети. Профессия педагога должна оставаться самой уважаемой, так как именно эти специалисты формируют будущее.

В медицине искусственный интеллект помогает в диагностике и аналитике, но не может заменить врача при проведении сложных операций. Пациенту необходима психологическая поддержка и присутствие человека, который возьмет на себя ответственность за исход лечения, уверен Бетин.

Управленческие решения также требуют человеческого участия, так как за любым выбором стоит личная ответственность. При этом Андрей Бетин отметил, что профессионалы, которые не умеют использовать нейросети в своей работе, проиграют конкуренцию тем, кто успешно внедряет технологии в процессы.