Wildberries запустила первые партнерские пункты приема товаров в регионах

Новые партнерские пункты приема стали частью логистики Wildberries. Они принимают коробки продавцов, временно хранят возвраты и обеспечивают доставку по моделям FBW и FBS.

Группа RWB сообщила об открытии первых партнерских пунктов приема товаров (ППТ). Новые объекты начали работу в Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах и предназначены для обработки товаров продавцов.

ППТ принимают товары продавцов, которые работают по модели FBW, для дальнейшей отправки на логистические объекты компании. При модели FBS пункты становятся промежуточным звеном: продавец привозит товар в ППТ, откуда он направляется напрямую в пункт выдачи заказов клиенту. Кроме того, ППТ используются для временного хранения возвратов. Об этом сказано в телеграм-канале компании.

Владельцы партнерских пунктов будут получать вознаграждение за каждую принятую коробку по аналогии с обычными ПВЗ. Если возвраты хранятся на территории ППТ более трех дней, предусмотрена доплата за временное хранение.

Компания продолжает принимать заявки на открытие ППТ из всех регионов. На одном из тестовых пунктов объем обработанных товаров уже превысил 10 тыс. единиц. Для запуска такого объекта требуется помещение площадью не менее 100 кв. м, удобный подъезд, просторная парковка, видеонаблюдение и необходимое оборудование.