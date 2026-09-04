⚡️ Итоги дня: товарооборот с Китаем вырос в 50 раз, в регионах ограничат продажу алкоголя, Wildberries готовит беспилотную доставку, Ozon скрывает товары с Джигурдой

Товарооборот РФ и Китая за 30 лет вырос более чем в 50 раз и превышает $200 млрд.

Импорт новых легковых автомобилей на территорию России по итогам августа вырос на 29% в годовом выражении и составил 37,7 тысячи единиц.

В День трезвости 11 сентября в 18 регионах России розничная продажа алкоголя будет ограничена в течение суток.

Цифровая логистическая платформа СДЭК запустила прием оплаты цифровым рублем.

В Москве впервые за три года выросло число зоомагазинов.

Основные траты посетителей крупных торговых центров европейской части России пришлись на продуктовые магазины и алкомаркеты. Их доля в структуре расходов потребителей за год увеличилась с 22% до 24% за счет сокращения спроса в непродовольственных категориях.

Торговый комплекс «Садовод» запустит на МКАД в Москве собственную экспо-зону — специальную выставочную площадку, где компании и партнеры могут представить свою продукцию.

Ozon начал скрывать карточки товаров с изображением актера Никиты Джигурды, который подал два иска на общую сумму в 500 тыс. рублей за продажу ростовых фигур со своим изображением без разрешения на одном из маркетплейсов.

Посылки Wildberries в отдаленные и малонаселенные пункты могут начать доставлять беспилотниками. Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) по приглашению Минтранса примет участие в пилотном проекте в одном из регионов по беспилотной воздушной доставке.

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 24 по 30 августа, составляет 72,2%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ.

32% россиян не инвестирует из-за непонимания финансовых инструментов или опасения потерять деньги. При этом при наличии свободных денег столько же опрошенных вложили бы их в квартиру или другую недвижимость.

Желание финансовой независимости и непонимание последствий провоцируют подростков работать с мошенниками, каждый пятый дроппер в России оказался несовершеннолетним.

Татарстан, Башкирия и Амурская область стали самыми перспективными субъектами РФ для трудоустройства в первом полугодии 2026 года.

Среднее предлагаемое вознаграждение за смену для студентов в России составляет почти 5,7 тыс. рублей.

Министерство высшего образования и науки России планирует увеличить количество иностранных студентов в вузах с 422 до 500 тыс. обучающихся.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) прекратил рассмотрение индивидуальных жалоб, поданных против России, из-за нехватки ресурсов.

Петербург, Сочи и Москва возглавили топ популярных направлений для поездок в бархатный сезон. Самые востребованные даты — 4 и 5 сентября.

В МВД предупредили о распространенных схемах мошенничества при интернет‑знакомствах. Главный признак — резкий переход собеседника к темам денег, кодов, аккаунтов или «легкого заработка».

Мошенники начали просить продлить договоры связи. В МВД напомнили, что они бессрочные.

ВТБ составил рейтинг городов, жители которых выбирают книги чаще других видов культурного досуга и развлечений. Лидером рейтинга стал Воронеж: книжные покупки составляют 34% от всех «культурных» трат. На втором месте — Самара (30%), на третьем — Ростов-на-Дону (29%). Замыкают топ-5 Краснодар (28%) и Уфа (26%).

Интерес пользователей «Дзена» к материалам о психологии за год вырос на 38%, о личных финансах — на 27%.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль Каспийской улицы от Севанской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

В Егорьевске построят завод по выпуску климатического оборудования.

В Подмосковье с начала 2026 года родились почти 400 двоен и две тройни.

Известный тюлень Фонда друзей балтийской нерпы по кличке Крош, принял решение уплыть в открытую Ладогу.