Сенатор Журавлев: лимит страхования вкладов увеличат до 2 млн рублей с 2027 года

Повышение лимита страхового возмещения до 2 млн рублей по длинным рублевым вкладам станет стимулом для привлечения «длинных денег» в экономику.

Вице‑спикер Совета Федерации Николай Журавлев сообщил на ВЭФ‑2026, что законопроект о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам до 2 млн рублей будет принят осенью и вступит в силу с 1 января 2027 года.

По его словам, документ подготовлен правительством при участии СФ и направлен на выполнение задачи, поставленной Президентом — обеспечить рост капитализации фондового рынка минимум до 66% ВВП к 2030 году. Сейчас показатель составляет менее 20%, поэтому экономике необходимы «длинные деньги», одним из источников которых могут стать долгосрочные банковские вклады.

«Когда мы говорим про 2 млн рублей — новую страховку для длинных вкладов свыше 3 лет — речь идет о вкладе в одном банке. Человек, если он располагает большими средствами, может их разделить между несколькими банками. Таким образом, в каждом банке страховка будет увеличена до 2 млн», — сказал Николай Журавлев.

Он отметил, что система страховой защиты инвестиций граждан уже выстроена на высоком уровне: государство страхует средства на ИИС до 1,4 млн рублей и в рамках программы долгосрочных сбережений — до 2,8 млн рублей.