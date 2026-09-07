Пострадавший от атак БПЛА малый бизнес предлагают освободить от проверок

Мораторий должен стать временной и адресной мерой. Он позволит предпринимателям направить ресурсы на восстановление работы и сохранение рабочих мест.

Мораторий на проверки малого бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников, поддержала первый зампредседателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина. Инициативу поддерживает «Единая Россия», сообщила она.

«Для предпринимателей, которые уже понесли ущерб и вынуждены восстанавливать работу, дополнительные проверки становятся еще одной административной нагрузкой. Поддержка такого бизнеса должна включать не только компенсацию последствий атак, но и снижение избыточного контроля», — сказала Когогина.

По ее словам, позиция Генпрокуратуры подтверждает необходимость такого решения. Мораторий предлагается применять только к бизнесу, который оказался в зоне особого риска.

Следующим шагом должно стать сокращение административной нагрузки за счет перевода максимально возможного объема отчетности на цифровые платформы, считает депутат. Это должно уменьшить число формальных процедур и случаев личного взаимодействия бизнеса с контролирующими органами.