Генпрокурор предлагает ввести мораторий на проверки пострадавшего бизнеса в 2027 году

Генеральный прокурор Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников.

Кроме того, предлагается предоставить таким предприятиям отсрочку по уплате налогов и сдаче отчетности, а также установить льготный период для погашения банковских кредитов.

«В этой ситуации, я уверен, одним из эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, который столкнулся с этими проблемами, является предоставление отсрочки периода внесения обязательных платежей и направления налоговой отчетности, установление для малого и среднего бизнеса льготного периода погашения заемных средств перед банками, объявление на 2027 год моратория на проведение соответствующих проверок со стороны тех органов, которые наделены этим правом, в том числе органов прокуратуры», — сказал Гуцан.

По словам главы надзорного ведомства, атаки на логистические центры преследуют цель посеять панику среди населения.

Ранее правительство уже запустило меры поддержки пострадавших предпринимателей.