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Госзакупки
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Кабмин утвердит перечень маркетплейсов для госзакупок к 1 октября 2026

С октября в России планируют запустить эксперимент по упрощенным госзакупкам через маркетплейсы.

Правительство определит маркетплейсы, которые допустят к государственным закупкам.

Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя Минэкономразвития. Решение примут после формирования полного перечня условий для таких площадок.

Отобранные маркетплейсы должны будут соблюдать требования к операторам электронных площадок, установленные законодательством о закупках. При этом правительство учтет особенности работы цифровых платформ.

Эксперимент с упрощенной системой госзакупок, в том числе через маркетплейсы, начнется 1 октября 2026 года. О его запуске президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

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