Новые формы МВД с 1 сентября 2026: готовьте второе согласие на каждого иностранца. Выпуск № 118 подкаста «Налоговое утро»
Согласие на обработку персональных данных нужно на каждого сотрудника, и иностранцы — не исключение.
Приказ МВД от 12.05.2026 № 290 разделил уведомление о приеме иностранца и согласие на обработку его данных. Теперь это два разных документа.
Подали уведомление без приложенного отдельного согласия — получили неполный комплект и штраф до 1 млн рублей по ст. 18.15 КоАП. Проверьте шаблоны уже сейчас: брать формулировки можно прямо из приложений к новому приказу, который действует до 2032 года. Важный нюанс: правила зависят от даты подачи, а не от даты договора.
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