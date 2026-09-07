Верховный суд призвал наказывать участников споров за умышленное затягивание разбирательств

Суды должны пресекать умышленное затягивание дел: штрафовать нарушителей, отклонять поздние доказательства и перераспределять расходы на юристов.

Процедуру банкротства физлица завершили, а должника освободили от обязательств, кроме 17,7 тыс. рублей перед ФНС, следует из решения экономколлегии Верховного суда.

Первой инстанции поручено рассмотреть штраф для ООО «Норд» за затягивание дела и его юриста — за ссылки на несуществующие разъяснения пленума ВС.

Павла Дорофеева признали банкротом в марте 2019 года, но процедура продолжалась более семи лет из-за споров об оспаривании сделок, инициированных «Нордом». По одному из них заседания переносили 42 раза, а представители кредитора пропустили более десяти слушаний.

Суды могут устанавливать предельные сроки для представления отзывов и доказательств, требовать общения по электронной почте или в мессенджерах и признавать явку участников обязательной, разъяснил ВС. Поздно направленные документы разрешено не приобщать, а расходы на представителей — возлагать на нарушителя. Экономколлегия отметила, что дело превратилось в «инструмент преследования должника».

Позиция ВС может применяться и к арбитражным управляющим: за несвоевременные действия им грозят штрафы и отстранение от дела.

Средняя продолжительность реализации имущества при банкротстве гражданина в 2025 году составляла 297 дней, следует из данных ЕФРСБ.