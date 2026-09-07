При покупке недвижимости налоговая автоматически присвоит ИНН

Налоговики объяснили, как присваивается ИНН без заявления после года владения недвижимостью.

ИНН присваивается физическому лицу при его первичной постановке на учет в налоговой по основаниям, установленным НК.

Физлица подлежат постановке на учет в налоговых по месту жительства, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и ТС и по иным основаниям (п. 1 ст. 83 НК).

Учет физлиц осуществляется на основании информации, предоставляемой в ФНС регистрирующими органами, указанными в статье 85 НК, либо на основании заявления физлица (п. 7 ст. 83 НК).

Управления Росреестра обязаны сообщать сведения о недвижимом имуществе и его владельцах, о зарегистрированных правах и сделках, в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 1 марта представлять сведения по состоянию на 1 января текущего года (п. 4 ст. 85 НК).

Физлицо поставят на учет с присвоением ИНН в налоговой по месту нахождения принадлежащего ему недвижимого имущества в течение 5 дней со дня получения налоговой указанных сведений.

Узнать сведения о присвоенном ИНН и сформировать выписку из Единого госреестра налогоплательщиков можно с помощью сервиса «Сведения об ИНН физлица» на сайте ФНС.

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