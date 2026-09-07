При покупке недвижимости налоговая автоматически присвоит ИНН
ФНС разъяснила порядок автоматического присвоения ИНН на основании данных из Росреестра.
Налоговики объяснили, как присваивается ИНН без заявления после года владения недвижимостью.
ИНН присваивается физическому лицу при его первичной постановке на учет в налоговой по основаниям, установленным НК.
Физлица подлежат постановке на учет в налоговых по месту жительства, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и ТС и по иным основаниям (п. 1 ст. 83 НК).
Учет физлиц осуществляется на основании информации, предоставляемой в ФНС регистрирующими органами, указанными в статье 85 НК, либо на основании заявления физлица (п. 7 ст. 83 НК).
Управления Росреестра обязаны сообщать сведения о недвижимом имуществе и его владельцах, о зарегистрированных правах и сделках, в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 1 марта представлять сведения по состоянию на 1 января текущего года (п. 4 ст. 85 НК).
Физлицо поставят на учет с присвоением ИНН в налоговой по месту нахождения принадлежащего ему недвижимого имущества в течение 5 дней со дня получения налоговой указанных сведений.
Узнать сведения о присвоенном ИНН и сформировать выписку из Единого госреестра налогоплательщиков можно с помощью сервиса «Сведения об ИНН физлица» на сайте ФНС.
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