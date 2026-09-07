ФНС объяснила, какие коды указывать в МЧД для работы с требованиями

Налоговую службу спросили – нужно ли при выпуске МЧД указывать все коды классификатора, чтобы было возможно также расшифровывать требования.

Обязательно ли отправлять «Уведомления об адресе получателя требований и писем» (КНД 1167008), чтобы инспекция в дальнейшем направляла требования по ТКС и шифровала их на сертификат с учетом МЧД, уточнил пользователь.

В текущей версии справочника полномочий представителя налогоплательщика коды «03», «21» и «22», указанные одновременно, предназначены для наделения представителя полномочиями по подписанию и представлению в налоговую документов (в случае отсутствия для них отдельных кодов) и получению документов от налоговых органов, в рамках электронного документооборота в соответствии с приказом ФНС от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@.

Код «99» предназначен для наделения представителя полными полномочиями, то есть, если налогоплательщик доверяет представителю осуществлять действия, предусмотренные всеми остальными кодами полномочий, указанными в справочнике, то в доверенности указывается только один этот код, пояснили налоговики.

В письме ФНС от 31.03.2022 № ЕА-4-26/3910@ указано, что можно использовать такое уведомление чтобы сообщать в налоговую сведения об учетной записи налогоплательщика, которому налоговики должны отправлять направление документов в электронной форме по ТКС.

Если не будет уведомления с корректными данными получателя, документы пришлют в адрес последнего абонента, направившего отчетность от имени налогоплательщика по ТКС.

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