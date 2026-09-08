Плательщиками туристического налога предлагают сделать туристов

Гостиницы могут стать налоговыми агентами, а процентную ставку предлагают заменить фиксированной суммой за человека в сутки.

Плательщиками туристического налога предложили сделать туристов. Такое предложение подготовили в Российском союзе туриндустрии.

РСТ, Российская гостиничная ассоциация, Федерация рестораторов и отельеров и крупные гостиничные операторы направили инициативу министру экономического развития Максиму Решетникову.

По новой модели гостиница или другое средство размещения будет рассчитывать налог, взимать его с гостя и перечислять в бюджет как налоговый агент. Сумму налога предлагается указывать отдельной строкой при оплате. Право на льготу турист сможет подтвердить при заселении.

«При этом никакого нового налога для путешественников не вводится — речь идет об изменении механизма уже действующего туристического налога», — подчеркнули в РСТ.

Отраслевые объединения также предлагают перейти к фиксированной сумме налога в рублях за человека в сутки. Ее будут устанавливать муниципалитеты на основе общих федеральных принципов.

Кроме того, предлагается ввести инвестиционный вычет по туристическому налогу для отелей, средства можно будет направить на реконструкцию и капитальный ремонт.

Сейчас налог платят организации и физлица, которые предоставляют места для временного проживания. В 2026 году предельная ставка составляет 2% стоимости размещения, в 2027 году она вырастет до 3%, в 2028 году — до 4%, а с 2029 года — до 5%.