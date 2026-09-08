Каждый второй россиянин совершал спонтанные покупки на распродажах

Эмоциональные покупки хотя бы раз делали 83% опрошенных. Самая дорогая незапланированная покупка в среднем стоила 12 тыс. рублей.

Спонтанные покупки в период распродаж хотя бы раз совершал каждый второй россиянин, выяснили «Авито Услуги» и «Авито Товары». В целом об эмоциональных тратах сообщили 83% респондентов: 87% женщин и 79% мужчин. Девять из десяти опрошенных не пожалели о потраченных деньгах.

«Большинство респондентов так открыли для себя новые полезные товары и услуги», — говорится в исследовании.

Женщины чаще незапланированно покупали одежду, косметику и парфюмерию, товары для дома, хобби и аксессуары. Мужчины — одежду, аксессуары, технику, книги и цветы.

Самая дорогая эмоциональная покупка в среднем обошлась в 12 тыс. рублей. У 49% опрошенных ее стоимость не превысила 5 тыс. рублей, у 23% составила от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Еще 14% потратили от 10 тыс. до 20 тыс., 9% — от 20 тыс. до 50 тыс., а 5% — больше 50 тыс. рублей.

Каждый второй респондент также хотя бы раз незапланированно пользовался услугами. Женщины в основном шли за стрижкой или окрашиванием волос, уходовыми процедурами для лица или новым маникюром, а также записывались на курсы иностранных языков, вождения или другое обучение.

У мужчин спонтанными тоже часто оказываются парикмахерские услуги и образование, но кроме этого были спонтанные траты на клининг, организацию праздника и фотосессии.