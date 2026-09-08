ФНС назвала три кода МЧД, которые нужны бухгалтеру для расшифровки и ответа на требования
Чтобы наделить представителя всеми возможными полномочиями, ставят код «99»
Налоговая служба ответили, нужно ли указывать в МЧД полномочия, чтобы можно было расшифровать и дать ответ на требование.
«Да, нужно. Полномочия указываются доверителем самостоятельно через выбор кодов из Справочника полномочий представителя налогоплательщика (СППР)», — отметила ФНС в рубрике ответов на частые вопросы.
Чтобы расшифровать и ответить на требования инспекции, обычно достаточно одновременно указать коды «03», «21» и «22», добавили налоговики.
Эти коды дают право:
подписывать и представлять документы (при отсутствии отдельных кодов);
получать документы от налоговых органов
Чтобы наделить представителя всеми возможными полномочиями — ставят код «99», он заменяет все остальные.
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