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ФНС назвала три кода МЧД, которые нужны бухгалтеру для расшифровки и ответа на требования

Чтобы наделить представителя всеми возможными полномочиями, ставят код «99»

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Налоговая служба ответили, нужно ли указывать в МЧД полномочия, чтобы можно было расшифровать и дать ответ на требование.

«Да, нужно. Полномочия указываются доверителем самостоятельно через выбор кодов из Справочника полномочий представителя налогоплательщика (СППР)», — отметила ФНС в рубрике ответов на частые вопросы.

Чтобы расшифровать и ответить на требования инспекции, обычно достаточно одновременно указать коды «03», «21» и «22», добавили налоговики.

Эти коды дают право:

  • подписывать и представлять документы (при отсутствии отдельных кодов);

  • получать документы от налоговых органов

Чтобы наделить представителя всеми возможными полномочиями — ставят код «99», он заменяет все остальные.

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