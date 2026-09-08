В России появилась отрасль со средней зарплатой более 900 тыс.

Морское пастбищное рыбоводство стало единственной отраслью России, где средняя зарплата в январе — мае 2026 года превысила 900 тыс. рублей, следует из данных Росстата.

Показатель составил 971,4 тыс. рублей в месяц.

В управлении пенсионными фондами средняя зарплата достигла 827,1 тыс. рублей, в компаниях по управлению ценными бумагами — 737,5 тыс. рублей. В сфере аренды и лизинга медицинских приборов платили в среднем 728,9 тыс. рублей.

Росстат рассчитывает среднемесячную начисленную зарплату работников организаций до вычета налогов и с учетом премий. В показатель входят доходы всех сотрудников, включая работников со сверхвысокими зарплатами.