3-НДФЛ за 2026 год нужно будет сдавать по новой форме

В декларацию 3-НДФЛ добавят приложение для вычетов на долгосрочные сбережения.

В декларации 3-НДФЛ появится отдельное приложение 5.1 для расчета инвестиционных вычетов и вычетов на долгосрочные сбережения, следует из проекта приказа ФНС.

Документ опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА.

В приложении 5.1 нужно будет указывать расходы, которые дают право на инвестиционные вычеты, и суммы самих вычетов. В приложении 5 останется расчет только социальных и стандартных вычетов.

Изменения связаны с поправками в НК, внесенными Федеральными законами от 17.11.2025 № 418-ФЗ и от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

С 1 сентября 2026 года налогоплательщики могут заявлять вычет на долгосрочные сбережения по подп. 5 п. 1 ст. 219.2 НК и социальный вычет по подп. 4 п. 1 ст. 219 НК в части взносов по договорам добровольного страхования жизни.

Новую форму декларации планируют применять с 1 января 2027 года при отчетности за 2026 год. ФНС также обновит порядок ее заполнения и электронный формат.