Около 70% торговых центров готовы открыть расширенные ПВЗ
Свободные площади торговых центров предлагают использовать под пункты выдачи разных форматов — от микрохабов до крупных логистических узлов. Инициативу планируют направить в Минпромторг.
Около 70% российских торговых центров готовы размещать расширенные пункты выдачи заказов, показал опрос Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла. Такие ПВЗ могут увеличить посещаемость торговых центров, сообщил сопредседатель ассоциации Павел Люлин.
«Участники ассоциации предлагают маркетплейсам работать над совместным улучшением инфраструктуры с помощью распределения логистики», — заявил Люлин.
На свободных площадях ТЦ предлагают открывать микрохабы, районные и крупные хабы.
В ближайшие дни инициативу планируют направить в Минпромторг.
Ранее эксперты сообщали, что торговые центры в России массово закрываются, их посещаемость упала на 10%.
За год число пунктов выдачи среди 16 российских городов-миллионников сильнее всего выросло в Екатеринбурге — на 24% — и Перми — на 22%.
Расширенный ПВЗ - это же обычный магазин получается, да? 🤣