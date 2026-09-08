Около 70% торговых центров готовы открыть расширенные ПВЗ

Свободные площади торговых центров предлагают использовать под пункты выдачи разных форматов — от микрохабов до крупных логистических узлов. Инициативу планируют направить в Минпромторг.

Около 70% российских торговых центров готовы размещать расширенные пункты выдачи заказов, показал опрос Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла. Такие ПВЗ могут увеличить посещаемость торговых центров, сообщил сопредседатель ассоциации Павел Люлин.

«Участники ассоциации предлагают маркетплейсам работать над совместным улучшением инфраструктуры с помощью распределения логистики», — заявил Люлин.

На свободных площадях ТЦ предлагают открывать микрохабы, районные и крупные хабы.

В ближайшие дни инициативу планируют направить в Минпромторг.

Ранее эксперты сообщали, что торговые центры в России массово закрываются, их посещаемость упала на 10%.

За год число пунктов выдачи среди 16 российских городов-миллионников сильнее всего выросло в Екатеринбурге — на 24% — и Перми — на 22%.