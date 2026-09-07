В ФНС рассказали, когда электронные счета-фактуры могут стать обязательными

ФНС уже рассматривает возможность обязательного перехода бизнеса на электронные счета-фактуры. Для небольших компаний перед этим планируют разработать бесплатные сервисы с базовыми функциями ЭДО.

Электронные счета-фактуры могут стать обязательными для всех в начале 2028 года, возможно с 1 апреля. Об этом рассказал начальник Управления электронного документооборота ФНС Федор Новиков в интервью для Saby.

Изначально ФНС рассчитывала, что компании будут самостоятельно переходить на электронный документооборот после устранения основных барьеров. Однако часть бизнеса продолжает работать с бумажными документами — например, небольшие компании, которым переход на ЭДО пока экономически невыгоден.

Сейчас до показателя распространения электронных счетов-фактур, после которого ФНС планировала задуматься об их обязательном использовании, осталось 5–7%.

«Наши пристрелочные ощущения говорят, что там, возможно, где-то в начале 2028 года, может быть, даже с 1 апреля, электронные счета-фактуры станут обязательными для всех», — сказал Новиков.

Перед возможным переходом ФНС планирует создать бесплатные сервисы для небольших компаний. В них будет базовый функционал, необходимый для работы с электронными документами. При этом по набору возможностей такие сервисы будут уступать решениям операторов ЭДО.

Также Новиков рассказал, что по количеству формализованных электронных документов Wildberries занимал первое место по итогам первого квартала 2026 года. Речь идет, в частности, об УПД и счетах-фактурах. Представитель ФНС связал такой объем документооборота с большим количеством продавцов, которые работают с маркетплейсом.

ФНС также работает над стандартизацией обмена черновиками электронных документов между операторами ЭДО. Такой механизм позволяет одной компании предварительно заполнить документ за контрагента, которому предстоит его оформить. Задача ФНС — сделать обмен такими черновиками между разными операторами удобнее.