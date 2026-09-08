🤰 Женщинам могут разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности
В России обсуждают возможность переноса отпуска по беременности и родам на ранние сроки.
Право уходить в декрет на любом сроке беременности обсуждают в России, сообщила председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
Предлагается разрешить женщинам переносить отпуск по беременности и родам на первые недели, потому что этот период часто сопровождается токсикозом, который обычно проходит к 10–12-й неделе, пояснила депутат.
«Вот в эти первые недели женщины чаще всего уходят на больничные, некоторым даже требуется лечение и наблюдение в стационаре. Поэтому есть предложение — дать возможность перенести декретный отпуск на эти первые недели», — сказала Буцкая.
Сейчас отпуск по беременности и родам начинается с 30-й недели беременности. При многоплодной беременности уйти в декрет можно с 28-й недели.
Так это чтобы токсикозные больничные не оплачивать? А начиналось почти красиво, как забота-забота )) Можно подумать после 30 недели ого-го какая работоспособность
новый Милонов появился?
а после 30-й недели трудоспособность появляется и можно шпалы укладывать?
ой, дурак