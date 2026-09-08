В России модернизируют систему поддержки семей с детьми и обсудят увеличение маткапитала

Предложения по комплексной модернизации мер повышения рождаемости и поддержки семей с детьми должны быть представлены в правительство до 1 июня 2027 года.

Такое поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал Минтруду, Минздраву и Минфину по итогам встречи с членами Совета палаты Совфеда, сообщила пресс-служба кабмина.

«При подготовке таких предложений должны быть в том числе учтены поручения президента в части расширения поддержки в зависимости от количества детей и увеличения материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка», — сказано в поручении.

Минцифры и Минтруд должны обеспечить возможность одновременной пакетной подачи документов через портал госуслуг. Это касается получения федеральных мер социальной поддержки в связи с рождением ребенка. О результатах ведомства должны доложить правительству не позднее 1 февраля 2027 года.