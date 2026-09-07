Для бизнеса разработают новые стимулы за внедрение демографического стандарта

Правительство рассмотрит дополнительные меры поддержки работодателей, которые помогают сотрудникам с семьями.

Дополнительные экономические стимулы для работодателей поручил проработать премьер-министр Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. Меры могут распространить в том числе на компании с государственным участием.

Предложения должны подготовить до 1 декабря 2026 года.

Поручение дано Минэкономики, Минтруду, Минфину, Минцифры и ФНС. Стимулы свяжут с выполнением рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по разработке и реализации корпоративного демографического стандарта.

«Золотой стандарт» корпоративной демографии в полном объеме уже внедрили 86 компаний.

Корпоративный семейный капитал в размере 1 млн рублей при рождении третьего и последующих детей выплачивают 227 компаний.