Минфин рассмотрит фиксированные ставки по банковским кредитам для регионов

Предложения о новых условиях кредитования регионов и муниципалитетов нужно подготовить к 1 октября 2026 года. Также планируется ввести контроль за выдачей и погашением таких кредитов.

Применение фиксированных ставок по кредитам коммерческих банков для регионов и муниципальных образований проработает Минфин по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, сообщило правительство.

Срок исполнения поручения — 1 октября 2026 года.

«Минфин должен к 1 октября 2026 года проработать предложения Совета Федерации о применении фиксированных ставок при кредитовании регионов и муниципальных образований в коммерческих банках, а также о введении механизма контроля за коммерческим кредитованием субъектов и погашением таких кредитов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Минфин и Совфед до 1 ноября рассмотрят необходимость расширить перечень документов, которые направляются в Совфед и Госдуму вместе с законопроектом об исполнении федерального бюджета.

В этот перечень может войти информация о состоянии региональных бюджетов.