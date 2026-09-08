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Дефицит кадров в промышленности предлагают закрыть с помощью женщин

Отрасли не хватает 2 млн работников. Один из резервов для сокращения дефицита — привлечение женщин, доля которых в промышленности составляет около 30%.

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Потребность промышленности в кадрах к 2030 году может вырасти до 4 млн человек, сообщила председатель совета Евразийского женского форума сенатор Галина Карелова со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей. Работодателям не хватает управленцев, инженеров и квалифицированных рабочих.

Женщины составляют 54% населения России, но в промышленности на них приходится лишь около 30% работников.

Исследование «Женщины в инженерных и производственных профессиях: корпоративный подход и новые решения» определило факторы выбора профессии, барьеры на производстве и возможные меры поддержки со стороны работодателей.

По итогам обсуждения участники подготовили пакет предложений.

«По сути, мы создали содержательную комплексную программу действий. Уверена, что ее реализация станет новым этапом нашей работы в рамках проекта», — отметила Галина Карелова.

Инициативы охватывают всю систему подготовки кадров — от профориентации в школе для 8-9 классов до мер государственного регулирования. Их цель — расширить возможности для работы женщин в инженерных и производственных профессиях.

Автор
Комментарии
1
  • Е
    Елена

    Я и баба, и мужик. Я и лошадь, я и бык.

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