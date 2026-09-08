Эксперт рассказала, какие связи с контрагентами анализирует ФНС

Налоговая анализирует не только непосредственных поставщиков компании, но и другие звенья цепочки контрагентов. Поэтому бизнесу важно заранее собирать доказательства реальности сделки и проверять партнеров до заключения договора.

ФНС при налоговом контроле может анализировать связи между компаниями по всей цепочке контрагентов. Об этом «Клерку» рассказала директор аудиторской компании «Финансовые технологии — Аудит», аттестованный аудитор Анна Тетерлева.

Системы ФНС позволяют сопоставлять операции контрагентов, выявлять разрывы по НДС и анализировать связи между налогоплательщиками. В частности, АСК НДС позволяет визуализировать связи на основании счетов-фактур и определять цепочки с налоговыми рисками.

«Налоговая видит не только ваших прямых поставщиков, но и контрагентов второго и третьего уровня», — отметила Тетерлева.

По словам эксперта, повышенное внимание могут привлечь компании с высокой долей вычетов по НДС, а также бизнес в сферах с длинными цепочками контрагентов. В качестве примеров Тетерлева назвала торговлю, строительство и логистику.

Еще одно направление контроля — признаки дробления бизнеса. По словам Тетерлевой, налоговики могут анализировать общие IP-адреса, склады, пересечение сотрудников и контактные данные нескольких компаний.

Если у ФНС возникнут вопросы к операции, бизнесу важно подтвердить ее реальность, а не только представить договор и счет-фактуру. В качестве доказательств могут использоваться документы о движении товара и оплате, а также подтверждение деловой цели сделки.

Эксперт рекомендует проверять контрагента до заключения договора и сохранять результаты проверки. ФНС также рекомендует проявлять осмотрительность при выборе партнеров и относит работу через цепочки посредников без разумной деловой цели к факторам налогового риска.

Кроме того, бизнесу стоит следить за показателями, которые ФНС учитывает при оценке рисков. Среди них — убытки на протяжении нескольких налоговых периодов, значительные суммы вычетов по НДС и зарплата ниже средней по соответствующему виду деятельности в регионе.