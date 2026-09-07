Расходы продавцов на услуги Ozon составили четверть от цены товара

Средняя фактическая комиссия за продажу по итогам января — июля 2026 года составила 1,54%. Еще 7,5% цены товара продавцы в среднем потратили на логистику.

Суммарные расходы продавцов на все услуги Ozon за первые семь месяцев 2026 года достигли в среднем 24,73% цены продажи товара, сообщила пресс-служба компании. В эту сумму вошли комиссия за продажу, логистика, продвижение и другие услуги. У 25 тыс. продавцов расходы не превысили 15%.

Шесть из десяти продавцов заплатили комиссию за продажу не более 1,3% цены товара. Около 20 тыс. из более чем 700 тыс. предпринимателей перечислили 9% или немного больше. В Ozon объяснили разницу категорией товара, участием в специальных акциях и сезонными факторами.

«Размер комиссии за продажу, указанный в открытой базе знаний компании, — номинальное значение. Компания начисляет продавцу баллы и таким образом предоставляет ему значимые скидки на свои услуги, что и дает невысокий размер фактической комиссии», — заявили в Ozon.

Дополнительными услугами пользуются не все продавцы: часть предпринимателей продвигает товары через социальные сети или организует доставку самостоятельно. Фактически уплаченные комиссии и тарифы доступны в личном кабинете и ежемесячных закрывающих документах.