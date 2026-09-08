Топ-менеджеров «Евротранса» и генерала МВД задержали за хищение топлива

Уголовное дело возбуждено о присвоении или растрате организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Генерал-майора МВД по Московской области Сергея Малькова задержали по подозрению в хищении моторного топлива, принадлежащего ведомству, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К предполагаемой схеме могли быть причастны председатель совета директоров ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов и трое подчиненных ему топ-менеджеров. В деле также фигурируют начальник Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Алексей Суяров и начальник отдела компании Анна Левина.

Троих топ-менеджеров «Евротранса» заключили под стражу. Малькова, Суярова и Левину уволили из органов внутренних дел. Им и Мартышову следствие просит суд избрать меру пресечения в виде ареста.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК. Статья предусматривает ответственность за присвоение или растрату, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальный срок лишения свободы составляет 10 лет.