Более 95% опрошенных продавцов Wildberries не получили выплаты от площадки

Задержка касается денег за товары, проданные с 27 июля по 2 августа 2026 года. Wildberries связывает проблему с DDoS-атаками на сервис «Баланс продавца».

Выплаты за фактически проданные товары задержали части селлеров Wildberries, следует из письма президента Союза продавцов маркетплейсов Андрея Пасынкова премьер-министру Михаилу Мишустину. Заявки на вывод денег продавцы сформировали 17 августа, а получить их должны были до 26 августа.

Опрос почти 2 тыс. продавцов показал, что выплату не получили 95,6% респондентов, пишет «Коммерсант». Ассоциация попросила правительство взять ситуацию на контроль, поручить ФАС провести оценку, а ФНС — учитывать кассовые разрывы у предпринимателей. Правительство, ФАС и ФНС не ответили на запрос издания.

В Wildberries заявили, что большинство селлеров получили деньги, но у части продавцов выплаты задерживаются из-за DDoS-атак. Защитные механизмы могут временно приостанавливать отдельные операции, поэтому обработка заявок занимает больше стандартного срока. СПМ оценивает объем выплат продавцам по итогам одной недели продаж примерно в 20 млрд рублей.