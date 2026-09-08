Более 95% опрошенных продавцов Wildberries не получили выплаты от площадки
Задержка касается денег за товары, проданные с 27 июля по 2 августа 2026 года. Wildberries связывает проблему с DDoS-атаками на сервис «Баланс продавца».
Выплаты за фактически проданные товары задержали части селлеров Wildberries, следует из письма президента Союза продавцов маркетплейсов Андрея Пасынкова премьер-министру Михаилу Мишустину. Заявки на вывод денег продавцы сформировали 17 августа, а получить их должны были до 26 августа.
Опрос почти 2 тыс. продавцов показал, что выплату не получили 95,6% респондентов, пишет «Коммерсант». Ассоциация попросила правительство взять ситуацию на контроль, поручить ФАС провести оценку, а ФНС — учитывать кассовые разрывы у предпринимателей. Правительство, ФАС и ФНС не ответили на запрос издания.
В Wildberries заявили, что большинство селлеров получили деньги, но у части продавцов выплаты задерживаются из-за DDoS-атак. Защитные механизмы могут временно приостанавливать отдельные операции, поэтому обработка заявок занимает больше стандартного срока. СПМ оценивает объем выплат продавцам по итогам одной недели продаж примерно в 20 млрд рублей.
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