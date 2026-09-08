Поступления налога на прибыль выросли до 4,92 трлн рублей

За первое полугодие 2026 года сборы увеличились на 10%. При этом сальдированная прибыль крупных и средних компаний сократилась на 13,3%.

В консолидированный бюджет России за январь — июнь 2026 года поступило 4,92 трлн рублей налога на прибыль организаций, следует из отчетности. За аналогичный период прошлого года бюджет получил 4,46 трлн рублей.

Рост налоговых поступлений произошел на фоне ухудшения финансовых результатов бизнеса. Сальдированная прибыль крупных и средних предприятий за первое полугодие снизилась на 13,3%, до 11,7 трлн рублей, свидетельствуют данные Росстата.

Расхождение между динамикой прибыли и налоговых сборов связано с сокращением отраслевых льгот и ростом эффективных ставок для ряда компаний, сообщил «Ведомостям» главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Дополнительным фактором стала адаптация бизнеса к новым условиям налогового администрирования.

Налог на прибыль формирует доходы федерального и региональных бюджетов. На дальнейшую динамику поступлений могут повлиять изменения законодательства и ситуация на внутренних рынках.