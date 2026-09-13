Wildberries объяснила задержки выплат продавцам DDoS-атаками

Часть селлеров Wildberries столкнулась с задержками при выводе денег за проданные товары. Маркетплейс связал их с работой защитных механизмов после DDoS-атак.

Большинство продавцов Wildberries уже получили выплаты за реализованные товары, однако часть операций по выводу средств обрабатывается дольше обычного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Задержки возникли из-за мер безопасности, которые компания ввела после DDoS-атак на системы сервиса «Баланс продавца». При повышенной вредоносной нагрузке защита может временно останавливать обработку отдельных операций по перечислению денег.

«В результате часть заявок на вывод могут обрабатываться дольше стандартного срока», — сообщили в компании.

В RWB подчеркнули, что средства продавцов находятся в сохранности и перечисляются после завершения необходимых технических процедур.

Ранее Союз продавцов маркетплейсов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину из-за задержек выплат селлерам Wildberries. Ассоциация попросила взять ситуацию на контроль, а также поручить ФАС оценить ее, а ФНС — учитывать возникшие у предпринимателей кассовые разрывы.

В обращении речь шла, в частности, о выплатах за продажи с 27 июля по 2 августа 2026 года. Продавцы сформировали заявки на вывод 17 августа и должны были получить деньги до 26 августа.